



Ünlü popçu, daha sonra durumu toparladı. Murat Dalkılıç, eski eşi için yazdığı söylemek yerine de Erçel için kaleme aldığı ve "Yandık ya yandık; hey yavrum hey. Sen insansan diğerleri ney" sözleriyle dikkat çeken 'Müjgan' şarkısını seslendirdi. Canlı yayında yaşanan bu kriz sonrası da sosyal medyada Merve Boluğur ile Hande Erçel hayranları atıştı.