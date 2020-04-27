Önceki akşam Instagram'da canlı yayında konser veren Murat Dalkılıç'ın başından aşağıya kaynar sular döküldü! 'Bihter' isimli takipçisi popçuya "Merve Boluğur için yazdığınız 'Kırk Yılda Bir Gibisin' şarkısını söyler misiniz?' mesajı yolladı.
Eski eşinin adının geçtiği sırada yanında sevgilisi Hande Erçel olan Murat Dalkılıç ise bir an ne yapacağını şaşırdı.
Ünlü popçu, daha sonra durumu toparladı. Murat Dalkılıç, eski eşi için yazdığı söylemek yerine de Erçel için kaleme aldığı ve "Yandık ya yandık; hey yavrum hey. Sen insansan diğerleri ney" sözleriyle dikkat çeken 'Müjgan' şarkısını seslendirdi. Canlı yayında yaşanan bu kriz sonrası da sosyal medyada Merve Boluğur ile Hande Erçel hayranları atıştı.
Merve Boluğur, Dalkılıç'tan sonra kalbini adeta aşka kapadı.
Erçel ile Dalkılıç'ın ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor.