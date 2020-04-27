Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile güzel oyuncu Demet Özdemir'in aşk yaşadığı haberleri şu sıralar suskun olan magazin kulislerini hareketlendirdi. 4 yıl aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi geçtiğimiz yıl biten Bürsin'in, eski sevgilisi ile aynı menajerlik şirketinde çalışan Demet ile anılması gündeme bomba gibi düştü.
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, aşk haberlerini yalanlamazken; ikilinin eskiden tanıştığı ve ortak arkadaşlarının yakıştırmaları ile yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor. Bu arada Serenay Sarıkaya ile aynı menajerlik şirketinde olan Demet Özdemir'in, ortak arkadaşlarının önemli günlerinde bir araya gelip görüştükleri hatta sosyal medyadan da birbirlerini takip ettiklerini bilmeyen yoktur herhalde… Benim gibi birçok kişi bu aşk haberlerine Serenay Sarıkaya'nın nasıl bir tepki vereceğini merak ediyor olabilir. Hatta bu aşk haberleri üzerine bana "Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir'i silecek" diye birçok mesaj geldi… Ama ben Serenay Sarıkaya'nın bu aşk haberlerini çok umursadığını düşünmüyorum. Cem Yılmaz ile birlikte olan Sarıkaya bir dönem büyük aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'u da, Kerem Bürsin'i de sosyal medya hesaplarından hala takip etmeye devam ediyor. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, bu durumlarda telefonunuzda bulunan uçak modu durumunda…
CANLI YAYINLAR ÜNLÜLERI YAKTI
Şu sıralar Coronavirüs nedeniyle evlerimize kapanmış durumdayız. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda ve bu virüs düşmanından bizleri kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Hal böyleyken sanat camiası da taşın altına elini koyup, evlerine kapanmış olan insanlarımıza sosyal medyadan canlı konserler sunmaya başladı. Ben de evine kapanan bir vatandaş olarak, can sıkıntısından hepsini tek tek girip izleme fırsatı buluyorum. Canlı yayınlara katılınca izleyenler bilir; sağ üstte katılımcı sayısı yazar. Takipçi sayıları ile imparatorluk kurduğunu sanan sanatçılarımızın bu canlı yayınlarda sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sahtekarlık derken, 'sahte takipçileri' demek istedim. İzlediğim birkaç sanatçının canlı yayınlarına neredeyse takipçilerinin yüzde 2'si yayına katılıyor. 9 milyon takipçisi olan çok ünlü bir starımızın canlı yayınını geçtiğimiz gün sadece 13 bin kişi izledi. Baktı takipçi artmıyor apar topar yayını kısa kesip kapattı. Bu durumu görünce sosyal medya uzmanı bir arkadaşımı aradım ve sordum. Takipçi sayısının minimum izlenme oranının yüzde 5 olması gerektiğini fakat bu oran şimdilerde yüzde 10'a çıktığını söyledi. Buradan ünlülerimize sesleniyorum. Canlı yayınlarınıza dikkat edin, sahte takipçileriniz ortaya çıkıyor, benden söylemesi…
HOŞGELDİN BİRLİK BERABERLİK AYI RAMAZAN
Ünlü medya patron Acun Ilıcalı, önceki akşam yayınlanan Survivor yarışma programında Ramazan ayı dolasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 bin aile için 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında böyle bir yardım yapılması beni de çok gururlandırırken; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine de Ilıcalı'nın örnek olmasını dilerim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, aşk haberlerini yalanlamazken; ikilinin eskiden tanıştığı ve ortak arkadaşlarının yakıştırmaları ile yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor. Bu arada Serenay Sarıkaya ile aynı menajerlik şirketinde olan Demet Özdemir'in, ortak arkadaşlarının önemli günlerinde bir araya gelip görüştükleri hatta sosyal medyadan da birbirlerini takip ettiklerini bilmeyen yoktur herhalde… Benim gibi birçok kişi bu aşk haberlerine Serenay Sarıkaya'nın nasıl bir tepki vereceğini merak ediyor olabilir. Hatta bu aşk haberleri üzerine bana "Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir'i silecek" diye birçok mesaj geldi… Ama ben Serenay Sarıkaya'nın bu aşk haberlerini çok umursadığını düşünmüyorum. Cem Yılmaz ile birlikte olan Sarıkaya bir dönem büyük aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'u da, Kerem Bürsin'i de sosyal medya hesaplarından hala takip etmeye devam ediyor. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, bu durumlarda telefonunuzda bulunan uçak modu durumunda…
CANLI YAYINLAR ÜNLÜLERI YAKTI
Şu sıralar Coronavirüs nedeniyle evlerimize kapanmış durumdayız. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda ve bu virüs düşmanından bizleri kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Hal böyleyken sanat camiası da taşın altına elini koyup, evlerine kapanmış olan insanlarımıza sosyal medyadan canlı konserler sunmaya başladı. Ben de evine kapanan bir vatandaş olarak, can sıkıntısından hepsini tek tek girip izleme fırsatı buluyorum. Canlı yayınlara katılınca izleyenler bilir; sağ üstte katılımcı sayısı yazar. Takipçi sayıları ile imparatorluk kurduğunu sanan sanatçılarımızın bu canlı yayınlarda sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sahtekarlık derken, 'sahte takipçileri' demek istedim. İzlediğim birkaç sanatçının canlı yayınlarına neredeyse takipçilerinin yüzde 2'si yayına katılıyor. 9 milyon takipçisi olan çok ünlü bir starımızın canlı yayınını geçtiğimiz gün sadece 13 bin kişi izledi. Baktı takipçi artmıyor apar topar yayını kısa kesip kapattı. Bu durumu görünce sosyal medya uzmanı bir arkadaşımı aradım ve sordum. Takipçi sayısının minimum izlenme oranının yüzde 5 olması gerektiğini fakat bu oran şimdilerde yüzde 10'a çıktığını söyledi. Buradan ünlülerimize sesleniyorum. Canlı yayınlarınıza dikkat edin, sahte takipçileriniz ortaya çıkıyor, benden söylemesi…
HOŞGELDİN BİRLİK BERABERLİK AYI RAMAZAN
Ünlü medya patron Acun Ilıcalı, önceki akşam yayınlanan Survivor yarışma programında Ramazan ayı dolasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 bin aile için 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında böyle bir yardım yapılması beni de çok gururlandırırken; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine de Ilıcalı'nın örnek olmasını dilerim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE