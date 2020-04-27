oyuncuile güzel oyuncuaşk yaşadığı haberleri şu sıralar suskun olan magazin kulislerini hareketlendirdi. 4 yıl aşk yaşadığıile olan ilişkisi geçtiğimiz yıl biten, eski sevgilisi ile aynı menajerlik şirketinde çalışanile anılması gündeme bomba gibi düştü.aşk haberlerini yalanlamazken; ikilinin eskiden tanıştığı ve ortak arkadaşlarının yakıştırmaları ile yeni bir aşka yelken açtıkları konuşuluyor. Bu aradaile aynı menajerlik şirketinde olan, ortak arkadaşlarının önemli günlerinde bir araya gelip görüştükleri hatta sosyal medyadan da birbirlerini takip ettiklerini bilmeyen yoktur herhalde… Benim gibi birçok kişi bu aşk haberlerinenasıl bir tepki vereceğini merak ediyor olabilir. Hatta bu aşk haberleri üzerine banadiye birçok mesaj geldi… Ama benbu aşk haberlerini çok umursadığını düşünmüyorum.sosyal medya hesaplarından hala takip etmeye devam ediyor. Yani anlayacağınızbu durumlarda telefonunuzda bulunan uçak modu durumunda…Şu sıralarnedeniyle evlerimizekapanmış durumdayız.Devletimiz tüm imkanları ileseferber olmuş durumda vebu virüs düşmanından bizlerikurtarmak için elinden geleniyapıyor. Hal böyleyken sanatcamiası da taşın altına elinikoyup, evlerine kapanmışolan insanlarımıza sosyalmedyadan canlı konserlersunmaya başladı.Ben de evine kapananbir vatandaş olarak, cansıkıntısından hepsini tektek girip izleme fırsatıbuluyorum. Canlı yayınlarakatılınca izleyenler bilir;sağ üstte katılımcı sayısıyazar. Takipçi sayıları ileimparatorluk kurduğunusanan sanatçılarımızınbu canlı yayınlardasahtekarlıkları ortaya çıktı.Sahtekarlık derken,demek istedim.İzlediğim birkaç sanatçınıncanlı yayınlarına neredeysetakipçilerinin yüzdecanlı yayınınıgeçtiğimiz gün sadeceBaktıtakipçi artmıyor apar toparyayını kısa kesip kapattı.Bu durumu görünce sosyalmedya uzmanı bir arkadaşımıaradım ve sordum. Takipçisayısının minimum izlenmeoranınınolmasıgerektiğini fakat bu oranşimdilerde yüzde 10'açıktığını söyledi. Buradanünlülerimize sesleniyorum.Canlı yayınlarınıza dikkatedin, sahte takipçilerinizortaya çıkıyor, bendensöylemesi…medya patronönceki akşam yayınlananyarışma programında Ramazan ayı dolasıylabaşlattığı20 bin aile için 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında böyle bir yardım yapılması beni de çok gururlandırırken; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine de Ilıcalı'nın örnek olmasını dilerim.