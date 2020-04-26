Önceki gün evinin bahçesinde spor yaparken verdiği pozlarla olay olan Ajda Pekkan, dün de gündem yarattı. Bahçeköy'deki 40 milyon liralık evinden '2. Sayfa' programına bağlanan Süperstar, genç meslektaşlarına ders niteliğinde sözler sarf etti.

74 yaşındaki yıldız, "Çantalarımın hepsi çakmadır. Orijinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tek taşlarım, pırlantalarım da yoktur" diyerek samimi bir itirafta bulundu. Süperstar, "Coronavirüs sayesinde de umarım unutulan değerler hatırlanır" dedi.

Geç uyanıp saat 14.00 gibi kahvaltı eden Ajda Pekkan, bir gün yumurta yiyorsa ertesi gün yemiyor. Ekmek yerine kendi deyimiyle 'tahta gibi' olan galetalardan yiyor. Haftada bir, portakal suyu içiyor.

Akşamüstü avokado ve yoğurt tüketiyor. Sakatat çok seven Süperstar, "Eskiden Dolapdere'de gider paça çorbası içerdim. Şimdi de bildiğim yerden ara ara eve sipariş veriyorum" dedi.