Türk bayraklı tişört giyen Pınar Altuğ, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la verdiği bu kareyle 23 Nisan coşkuna ayak uydurdu.
Güzel oyuncu Hatice Şendil'in 3 yaşındaki sevimli oğlu Can'la bu karesi, kalpleri ısıttı.
Evini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsleyen Sedef Avcı, 23 Nisan'ı bu sene de es geçmedi. Güzel oyuncu, oğlu Can'la bu pozu verdi.
Burcu Kara, oğlu Ali ile paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Yüzüncü yılımız kutlu olsun çocuklar. Nice yüz yıllara! Nice 23 Nisan'lara."
Tülin Şahin, bu yıl ilk 23 Nisan'ı olan minik kızına üzerinde Atatürk'ün imzası olan tişört giydirip poz verdi.
Bengü, dün eşi Selim Selimoğlu ve bu yıl ilk kez 23 Nisan'a şahitlik eden minik kızı Zeynep'le böyle bayram hatırası çektirdi.
Berkay, dün eşi Özlem Ada Şahin'le kızlarına bayramlıklarını giydirdi. Arya ile Zeynep'in renkli görüntüleri, gülümsetti.
Sempatik oyuncu Ahmet Kural, dün 23 Nisan'ı fırsat bilip çocukluğuna döndü. Kural, makyajıyla güldürdü.
Seda Bakan'ın kızı da ilk kez 23 Nisan'ı kutladı. Güzel oyuncu, bu karesine "Leyla'nın ilk bayramı 100. yıla denk geldi. Ne mutlu bize ve nice 100 yıllara" yazdı.
Hadise, elinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafını taşıyan çocukların bu karesiyle herkesin bayramını kutladı.
ÜNLÜLERDEN MESAJLAR
ÇAĞATAY ULUSOY: İçimizdeki hiç büyümeyen çocuktur bizi yaşatan. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuk kalan ruhlarımız.
GÜLŞEN: Atamız'ın öncülüğünde çocukların bu günümüz, yarınımız, geleceğimiz olduğunu hatırlama günü. Hiç unutmamak üzere…
DEMET ÖZDEMİR: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. En tatlı, en güzel bayram.
YASEMİN ÖZİLHAN: Çocuklar neşemiz, çocuklar geleceğimiz. El ele, kol kola, sarmaş dolaş kutlayacağımız nice 100 yıllara…