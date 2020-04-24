ÜNLÜLERDEN MESAJLAR

ÇAĞATAY ULUSOY: İçimizdeki hiç büyümeyen çocuktur bizi yaşatan. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuk kalan ruhlarımız.

GÜLŞEN: Atamız'ın öncülüğünde çocukların bu günümüz, yarınımız, geleceğimiz olduğunu hatırlama günü. Hiç unutmamak üzere…

DEMET ÖZDEMİR: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. En tatlı, en güzel bayram.

YASEMİN ÖZİLHAN: Çocuklar neşemiz, çocuklar geleceğimiz. El ele, kol kola, sarmaş dolaş kutlayacağımız nice 100 yıllara…