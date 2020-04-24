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    • Saklambaç
    • 24.04.2020 Gazete
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    Bir dünya coşku! filminin minik yıldızı Kim de paylaşımı yaptı

    ’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği coşkusuna Kore’den de katılan oldu… ‘’ filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim , yayınladığı Türkçe videoyla tüm çocukların bayramını kutladı. Videoya dünyanın dört bir yanından beğeni yağdı.

    Bir dünya coşku

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan coşkusuna Kore'den de katılan oldu… 'Ayla' filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, yayınladığı Türkçe videoyla tüm çocukların bayramını kutladı.



    Kim Seol, Türkiye'ye eliyle yaptığı kalp işaretiyle sevgilerini gönderdi.

    AYLA'DAN MESAJ VAR
    Yayınlandığı dönem gişe rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol, Türkiye'den 8 bin kilometre uzaktaki Güney Kore'de 23 Nisan'ı kutladı. Türkçe bir video çeken minik oyuncu, "Ben Kim Seol, yani Ayla. 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Herkese sevgiler" mesajı yayınladı.


    ŞEBNEM DE KUTLADI
    Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Şebnem Schaefer de bayramı es geçmedi. Güzel model, dün Silifke'den yaptığı paylaşımıyla takipçilerine "23 Nisanımız kutlu olsun" diye seslendi.


    ABD'DEN BAYRAKLI POZ
    ABD'de olmak 23 Nisan'ı unutturmadı. Eski manken Didem Uzel ile eşi Selim Sarı'nın sevimli çocukları Aslan, Miami'deki evine Türk bayrağı asıp 23 Nisan coşkusunu yaşadı.


    O ARTIK BİZDEN BİRİ
    Sırp asıllı İvana Sert, iyice bizden biri olup çıktı.

    Güzel ikoncan, dün oğlu Ateş'le paylaştığı fotoğraflarıyla 23 Nisan'ı kutladı ve şöyle dedi: "Bayramımız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun."

    MİNİ JESSİCA
    Türk eşiyle evlendikten sonra ülkemize yerleşen Jessica May de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı es geçmedi. Brezilyalı oyuncu, bayramı küçüklük fotoğrafıyla kutladı.
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