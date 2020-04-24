

O ARTIK BİZDEN BİRİ

Sırp asıllı İvana Sert, iyice bizden biri olup çıktı.

Güzel ikoncan, dün oğlu Ateş'le paylaştığı fotoğraflarıyla 23 Nisan'ı kutladı ve şöyle dedi: "Bayramımız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun."