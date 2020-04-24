Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan coşkusuna Kore'den de katılan oldu… 'Ayla' filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol, yayınladığı Türkçe videoyla tüm çocukların bayramını kutladı.
Kim Seol, Türkiye'ye eliyle yaptığı kalp işaretiyle sevgilerini gönderdi.
AYLA'DAN MESAJ VAR
Yayınlandığı dönem gişe rekorları kıran Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol, Türkiye'den 8 bin kilometre uzaktaki Güney Kore'de 23 Nisan'ı kutladı. Türkçe bir video çeken minik oyuncu, "Ben Kim Seol, yani Ayla. 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Herkese sevgiler" mesajı yayınladı.
ŞEBNEM DE KUTLADI
Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Şebnem Schaefer de bayramı es geçmedi. Güzel model, dün Silifke'den yaptığı paylaşımıyla takipçilerine "23 Nisanımız kutlu olsun" diye seslendi.
ABD'DEN BAYRAKLI POZ
ABD'de olmak 23 Nisan'ı unutturmadı. Eski manken Didem Uzel ile eşi Selim Sarı'nın sevimli çocukları Aslan, Miami'deki evine Türk bayrağı asıp 23 Nisan coşkusunu yaşadı.
O ARTIK BİZDEN BİRİ
Sırp asıllı İvana Sert, iyice bizden biri olup çıktı.
Güzel ikoncan, dün oğlu Ateş'le paylaştığı fotoğraflarıyla 23 Nisan'ı kutladı ve şöyle dedi: "Bayramımız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun."
MİNİ JESSİCA
Türk eşiyle evlendikten sonra ülkemize yerleşen Jessica May de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı es geçmedi. Brezilyalı oyuncu, bayramı küçüklük fotoğrafıyla kutladı.