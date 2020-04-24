Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki'nin annesi, önceki akşam Hint sinemasının dünyaca ünlü filmi 'Süperstar'ı seyretti. Anne Havva Öztel, büyük bir tutkuyla şarkıcı olmak isteyen Insu isimli bir kızın öyküsünü anlatan filmden çok etkilendi.

Başrolünde Aamir Khan'ın yer aldığı filmi izlerken "Bana tanıdık" geldi diyen anne Öztel, Aleyna Tilki'yi büyük mücadelesi sonunda süperstar olan Insu'ya benzetti. Öztel, "Insu da tıpkı benim kızım gibi hayal etti başardı" dedi.



Havva Öztel, kızının kariyerinde attığı her adımla da yakından ilgileniyor.