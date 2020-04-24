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    • Saklambaç
    • 24.04.2020 Gazete
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    ’nin annesinden olay benzetme! kızını 'ya benzetti

    ’nin annesinden olay benzetme… , kızını dünyaca ünlü filmi Süperstar’daki karakterine benzetti… Anne Öztel, film sonunda hayaline kavuşup yıldız olan Insu için 'Bana Aleyna'yı hatırlattı' yorumu yaptı

    Süper benzetme

    Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki'nin annesi, önceki akşam Hint sinemasının dünyaca ünlü filmi 'Süperstar'ı seyretti. Anne Havva Öztel, büyük bir tutkuyla şarkıcı olmak isteyen Insu isimli bir kızın öyküsünü anlatan filmden çok etkilendi.

    Başrolünde Aamir Khan'ın yer aldığı filmi izlerken "Bana tanıdık" geldi diyen anne Öztel, Aleyna Tilki'yi büyük mücadelesi sonunda süperstar olan 'ya benzetti. Öztel, "Insu da tıpkı benim kızım gibi hayal etti başardı" dedi.


    , kızının kariyerinde attığı her adımla da yakından ilgileniyor.

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