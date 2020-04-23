Yaklaşık iki aydır Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözlerden uzak ilişkisi, ilk kez bu kadar net kanıtlandı! Seksi popçu ile yakışıklı oyuncunun, pandemi sürecinde de aynı evlerde olduğu konuşuluyordu.

Önceki gün Hadise'nin içerisinde bulunduğu VIP minibüs, Kaan Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan özel site içindeki evine girerken objektiflere takıldı.

Böylece dedikoduların gerçek olduğu belgelendi.



Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'le kaldığı İstinye'deki evinden çıkıp aşkının yanına koştu.

DOĞAN SAVAŞ