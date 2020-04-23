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    • Saklambaç
    • 23.04.2020 Gazete
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    ile ’ın aşkı ilk kez bu kadar net tescillendi! Güzel popçu minibüsüyle...

    ile ’ın aşkı, ilk kez bu kadar net tescillendi. Güzel popçu, önceki gün minibüsüyle oyuncu sevgilisinin oturduğu siteye girerken görüntülendi.

    Nerdesin aşkım? Kapıdayım aşkım

    Yaklaşık iki aydır Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin gözlerden uzak ilişkisi, ilk kez bu kadar net kanıtlandı! Seksi popçu ile yakışıklı oyuncunun, pandemi sürecinde de aynı evlerde olduğu konuşuluyordu.

    Önceki gün Hadise'nin içerisinde bulunduğu minibüs, 'ın Ulus'ta bulunan özel site içindeki evine girerken objektiflere takıldı.

    Böylece dedikoduların gerçek olduğu belgelendi.


    , kardeşi Derya Açıkgöz'le kaldığı İstinye'deki evinden çıkıp aşkının yanına koştu.

    DOĞAN SAVAŞ

    Haberler Saklambaç Hadise ile Kaan Yıldırım’ın aşkı ilk kez bu kadar net tescillendi! Güzel popçu VIP minibüsüyle...
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