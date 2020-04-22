Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 22.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    fiyatları çakıldı gündem oldu! 'dan esprili yorum...

    fiyatlarındaki olay yaratan düşüş ’ı gündeme taşıdı. 19 Nisan 1980’deki Eurovision’a ‘Petrol’ isimli şarkısıyla katılan ve umduğu başarıyı yakalayamayan Süperstar için “Ajda’nın ahı, 40 yıl sonra tuttu” esprileri yapıldı.

    Süperstar’ın ahı tuttu!

    Tüm dünyanın gündemine yerleşen fiyatlarındaki düşüşe Vedat Milor'dan esprili yorum…

    Sosyal medyadaki yorumlarıyla güldüren ünlü gurme, önceki akşam Twitter'da şunu yazdı: "Ajda Hanım'ın petrole karşı hissettiklerinin yalan mı yoksa gerçek mi olduğu şimdi belli olacak."


    "Aman petrol, canım petrol, artık sana sana muhtacım petrol. Elinde petrol, sonunda petrol, artık dizginlerim senin elinde petrol…"

    Vedat Milor'un 1980'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na 'Petrol' şarkısıyla katıldığı Süperstar'la ilgili esprisine takipçileri de kayıtsız kalmadı ve şu esprileri yaptı: "Ajda'ya yarışmada verilmeyen puanların laneti yıllar sonra ABD'ye ulaştı", " geleceği 40 yıl önce görmüş, "Süperstar yeni petrol şarkısı okusun; aman petrol canım petrol, artık sana muhtaç değilim petrol."


    Ajda Pekkan'ın Petrol isimli şarkısı, 40 yıl sonra yeniden gündem oldu. Şarkı, sosyal medyada dün en çok paylaşılan şarkılar arasındaydı.

    Haberler Saklambaç Petrol fiyatları çakıldı Ajda Pekkan gündem oldu! Vedat Milor'dan esprili yorum...
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri