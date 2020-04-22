Murat Dalkılıç, önceki gün Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Uzun süredir kendisinden 10 yaş küçük Hande Erçel'le aşk yaşayan 36 yaşındaki popçu, sevgilisinin yeğeniyle bu karelerini paylaştı.

Ünlü popçunun, Aylin Mavi ile "Havada aşk var" notuyla yayınladığı karelere, "Darısı başınıza" yorumları yağdı.

Demet Akalın da "Seneye hadi inşallah gerçeği senin olsun" diyerek çiftin hayranlarının duygularına tercüman oldu.



Murat Dalkılıç, önceki gün aşkı Hande Erçel'in minik yeğeniyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu ile Dalkılıç'ın hayranları, popçunun paylaşımına "Babalık provası yapıyor" mesajları yağdırdı.