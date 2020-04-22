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    • Saklambaç
    • 22.04.2020 Gazete
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    aşkı ’in minik yeğeniyle poz verdi sosyal medyadan yorum yağdı! “Babalık provası yapıyor”

    , önceki gün aşkı ’in minik yeğeniyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu ile Dalkılıç’ın hayranları, popçunun paylaşımına “Babalık provası yapıyor” mesajları yağdırdı.

    Baba prova

    Murat Dalkılıç, önceki gün Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Uzun süredir kendisinden 10 yaş küçük Hande Erçel'le aşk yaşayan 36 yaşındaki popçu, sevgilisinin yeğeniyle bu karelerini paylaştı.

    Ünlü popçunun, Aylin Mavi ile "Havada aşk var" notuyla yayınladığı karelere, "Darısı başınıza" yorumları yağdı.

    da "Seneye hadi inşallah gerçeği senin olsun" diyerek çiftin hayranlarının duygularına tercüman oldu.


    , önceki gün aşkı 'in minik yeğeniyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu ile Dalkılıç'ın hayranları, popçunun paylaşımına "Babalık provası yapıyor" mesajları yağdırdı.

    Haberler Saklambaç Murat Dalkılıç aşkı Hande Erçel’in minik yeğeniyle poz verdi sosyal medyadan yorum yağdı! “Babalık provası yapıyor”
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