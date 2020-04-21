Rahmetli işadamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, dört yıl arayla iki acı birden yaşadı. Koç'un annesi Marianne Graud, Coronavirüs'e yakalandı.
DÖRT YIL ARAYLA IKI ACI
4 yıldır Alzheimer tedavisi gören Graud, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, "Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz" mesajıyla açıkladı. Caroline Koç, yaşadığı duyguları günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin fotoğraflarını yayınlayan Caroline Hanım, bir fotoğrafa "Her zaman kalbimde, her yerde benimle" notunu yazdı.
ALZHEIMER HASTASIYDI
Alzheİmer tedavisi gören Marianne Graud, Cuma günü yaşamını yitirdi. Dört yıl arayla hem eşini hem de annesini kaybeden Caroline Koç'un büyük acı yaşadığı öğrenildi. Caroline Koç, İsveç'te vefat eden annesinin önceki gün düzenlenen cenaze törenine katılmak istedi. Ancak İsveç hükümeti virüs nedeniyle ülkeye giriş yapmasına izin vermedi.
DÖRT YIL ARAYLA IKI ACI
4 yıldır Alzheimer tedavisi gören Graud, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, "Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz" mesajıyla açıkladı. Caroline Koç, yaşadığı duyguları günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin fotoğraflarını yayınlayan Caroline Hanım, bir fotoğrafa "Her zaman kalbimde, her yerde benimle" notunu yazdı.
ALZHEIMER HASTASIYDI
Alzheİmer tedavisi gören Marianne Graud, Cuma günü yaşamını yitirdi. Dört yıl arayla hem eşini hem de annesini kaybeden Caroline Koç'un büyük acı yaşadığı öğrenildi. Caroline Koç, İsveç'te vefat eden annesinin önceki gün düzenlenen cenaze törenine katılmak istedi. Ancak İsveç hükümeti virüs nedeniyle ülkeye giriş yapmasına izin vermedi.