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    • Saklambaç
    • 21.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle annesini kaybetti

    , Coronavirüs nedeniyle kaybettiği annesine şöyle seslendi: Her zaman kalbimde, her yerde benimle... Dört yıl arayla hem eşini hem de annesini kaybeden Caroline Koç'un yaşadığı öğrenildi.

    Acının ana dili
    Rahmetli işadamı 'un eşi Caroline Koç, dört yıl arayla iki acı birden yaşadı. Koç'un annesi Marianne Graud, Coronavirüs'e yakalandı.

    DÖRT YIL ARAYLA IKI ACI
    4 yıldır Alzheimer tedavisi gören Graud, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, "Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz" mesajıyla açıkladı. , yaşadığı duyguları günler sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin fotoğraflarını yayınlayan Caroline Hanım, bir fotoğrafa "Her zaman kalbimde, her yerde benimle" notunu yazdı.



    ALZHEIMER HASTASIYDI
    Alzheİmer tedavisi gören Marianne Graud, Cuma günü yaşamını yitirdi. Dört yıl arayla hem eşini hem de annesini kaybeden Caroline Koç'un yaşadığı öğrenildi. Caroline Koç, İsveç'te vefat eden annesinin önceki gün düzenlenen cenaze törenine katılmak istedi. Ancak İsveç hükümeti virüs nedeniyle ülkeye giriş yapmasına izin vermedi.
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