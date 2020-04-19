lisabeth

işadamıileaylardır karşılıklı suçlamalarıyla magazin gündemindeydi… Karaloğlu, kendisini birçok farklı erkekle aldattığını iddia ederek kızının annesine boşanma davası açtı. İspanyol güzel de, eşininyasak aşkını ifşa etti.evli olduğuiddiasıyla da davaaçmıştı. Ancak tümbunlar, unutuldu veikili barıştı.birlikte görüntülenerekbarışı kanıtladı.Olaylı boşanma davalarıyla çok konuşulan ve bir çocukları olan çift, yaşanılan tüm çirkinlikleri unutup aşklarında ikinci bir sayfa açtı.