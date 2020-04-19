Sosyetik işadamı Caner Karaloğlu ile İspanyol tasarımcı Elisabeth Mas, aylardır karşılıklı suçlamalarıyla magazin gündemindeydi… Karaloğlu, kendisini birçok farklı erkekle aldattığını iddia ederek kızının annesine boşanma davası açtı. İspanyol güzel de, eşinin Tuba Ünsal'la yasak aşkını ifşa etti.
Elisabeth Mas, 2017'den beri evli olduğu Caner Karaloğlu'na "Tuba Ünsal'la birlik olup beni darp etti" iddiasıyla da dava açmıştı. Ancak tüm bunlar, unutuldu ve ikili barıştı. Sosyetik işadamı ile İspanyol eşi, önceki gün Baltalimanı'nda birlikte görüntülenerek barışı kanıtladı.
Olaylı boşanma davalarıyla çok konuşulan ve bir çocukları olan çift, yaşanılan tüm çirkinlikleri unutup aşklarında ikinci bir sayfa açtı.
DOĞAN SAVAŞ
Elisabeth Mas, 2017'den beri evli olduğu Caner Karaloğlu'na "Tuba Ünsal'la birlik olup beni darp etti" iddiasıyla da dava açmıştı. Ancak tüm bunlar, unutuldu ve ikili barıştı. Sosyetik işadamı ile İspanyol eşi, önceki gün Baltalimanı'nda birlikte görüntülenerek barışı kanıtladı.
Olaylı boşanma davalarıyla çok konuşulan ve bir çocukları olan çift, yaşanılan tüm çirkinlikleri unutup aşklarında ikinci bir sayfa açtı.
DOĞAN SAVAŞ