Sosyal konulardaki duyarlılığıyla bilinen Burcu Esmersoy'dan anlamlı hareket! Güzel sunucu, eşleri cezaevinde olan yalnız yaşayan hemcinslerinin yardımına koşarak bir kez daha alkışları topladı.
Burcu Esmersoy, gönüllü iyilik elçisi olduğu 'Ev Hayat Dolu' yardım kampanyasında 20 koli Ramazan paketi dağıttı. Erzakları kapı kapı gezerek kendi elleriyle dağıtan Burcu Esmersoy, "Yardım meleği" dedirtti.
Yardım paketlerini arabaya yükleyip kapı kapı dağıtan Burcu Esmersoy, duygularını 'Yorgun ama mutlu" diyerek paylaştı.
DOĞAN SAVAŞ