Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün Instagram'da bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Sarışın'ın uzun süredir aşkını gözlerden uzak yaşadığı Çağatay Ulusoy'un fanları, kolları sıvadı. Yakışıklı oyuncunun hayranları, Duygu Sarışın'a hakaretler yağdırdı.





SARIŞIN ise bu yorumlara ne yanıt verdi, ne de yazılanları sildi… Oyuncunun kariyerine kadar dil uzatan bazı fanlar, Duygu Sarışın'ın da açtığı sahte hesaplarla Çağatay Ulusoy üzerinden reklam yaptığını yazdı. Genç bir kadına yapılan bu psikolojik şiddet ise "Bu nasıl bir duygusuzluk!" dedirtti.



Güzel oyuncu kendisine yapılan ağır hakaretler karşısında sessiz kalarak kalitesinden ödün vermedi.



Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, uzun süredir devam eden aşklarını gözlerden uzak yaşıyor….