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    • Saklambaç
    • 17.04.2020 Gazete
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    Fotoğrafını paylaşan bin pişman oldu! 'un kadın hayranları...

    Önceki gün ’da bir fotoğrafını paylaşan , bin pişman oldu. Güzel oyuncunun aşk yaşadığı ’un bazı kadın fanları, Sarışın’a hakaretler yağdırarak “Böyle hayranlık olmaz!” dedirtti.

    Duygusuzlar!

    Güzel oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün 'da bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Sarışın'ın uzun süredir aşkını gözlerden uzak yaşadığı Çağatay Ulusoy'un fanları, kolları sıvadı. Yakışıklı oyuncunun hayranları, Duygu Sarışın'a hakaretler yağdırdı.


    SARIŞIN ise bu yorumlara ne yanıt verdi, ne de yazılanları sildi… Oyuncunun kariyerine kadar dil uzatan bazı fanlar, Duygu Sarışın'ın da açtığı sahte hesaplarla Çağatay Ulusoy üzerinden reklam yaptığını yazdı. Genç bir kadına yapılan bu psikolojik şiddet ise "Bu nasıl bir duygusuzluk!" dedirtti.


    Güzel oyuncu kendisine yapılan ağır hakaretler karşısında sessiz kalarak kalitesinden ödün vermedi.


    ve , uzun süredir devam eden aşklarını gözlerden uzak yaşıyor….

    Haberler Saklambaç Fotoğrafını paylaşan Duygu Sarışın bin pişman oldu! Çağatay Ulusoy'un kadın hayranları...
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