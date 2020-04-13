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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    'nin oyuncusu karantina günlerinde bol bol kitap okuyor

    'nin başarılı dizisi 'nin oyuncusu , karantinadan bu kareyi paylaştı. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, sade güzelliğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.

    Kitap kurdu
    'nin başarılı dizisi 'nin oyuncusu , karantinadan bu kareyi paylaştı. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, sade güzelliğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.

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