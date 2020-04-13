ATV'nin başarılı dizisi Hercai'nin oyuncusu Ebru Şahin, karantinadan bu kareyi paylaştı. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, sade güzelliğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin başarılı dizisi Hercai'nin oyuncusu Ebru Şahin, karantinadan bu kareyi paylaştı. Evinde bol bol kitap okuyan ünlü oyuncu, sade güzelliğiyle de yine dikkatleri üzerine çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.