Hadise, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le paylaşım yapınca sürpriz aşkı ifşa etti. O günden beri birlikte görüntü vermeyen çift, önce Hadise'nin İstinye'deki evinden çıkmayarak salgına karşı önlem aldı.
'Survivor'a bağlanan seksi popçunun arkasındaki duvar, yayına Kaan Yıldırım'ın evinden bağlandığını gözler önüne serdi. Ünlü popçunun, önceki gün bağlandığı canlı yayında ise adres değiştirdiği ortaya çıktı.
Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde Hadise aşkını ortaya çıkaran Yıldırım'ın takipçileri, bu kez yakışıklı oyuncunun evindeki duvar detayını kaçırmadı!
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