



Hadise, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le paylaşım yapınca sürpriz aşkı ifşa etti. O günden beri birlikte görüntü vermeyen çift, önce Hadise'nin İstinye'deki evinden çıkmayarak salgına karşı önlem aldı.