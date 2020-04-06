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Küpeli'den 'tepetaklak' şov

Yogaya olan merakıyla bilinen Küpeli'den esprili paylaşım. Önceki gün tepetaplak halini paylaşan eski manken, bu kareye "Hiç sıkılmadım ki!" diye yazdı.

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Tepetaklak şov
Yogaya olan merakıyla bilinen Küpeli'den esprili paylaşım. Önceki gün tepetaplak halini paylaşan eski manken, bu kareye "Hiç sıkılmadım ki!" diye yazdı.

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