Yogaya olan merakıyla bilinen Demet Şener Küpeli'den esprili paylaşım. Önceki gün tepetaplak halini paylaşan eski manken, bu kareye "Hiç sıkılmadım ki!" diye yazdı.
Demet Şener Küpeli'den 'tepetaklak' şov
Yogaya olan merakıyla bilinen Demet Şener Küpeli'den esprili paylaşım. Önceki gün tepetaplak halini paylaşan eski manken, bu kareye "Hiç sıkılmadım ki!" diye yazdı.
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
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