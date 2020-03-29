Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, salgına karşı önlem amaçlı İzmir'deki DoubleTree by Hilton Otel'ini baştan aşağıya dezenfekte ettirdi.
İzzet Yıldızhan'dan 'koronavirüs' önlemi! Otelini dezenfekte ettirdi...
İzzet Yıldızhan'dan 'koronavirüs' önlemi... Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, salgına karşı önlem amaçlı İzmir'deki DoubleTree by Hilton Otel'ini baştan aşağıya dezenfekte ettirdi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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