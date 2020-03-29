Bugünkü
Takvim

'dan 'koronavirüs' önlemi! Otelini dezenfekte ettirdi...

'dan 'koronavirüs' önlemi... Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, salgına karşı önlem amaçlı 'deki DoubleTree by 'ini baştan aşağıya dezenfekte ettirdi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç İzzet Yıldızhan'dan 'koronavirüs' önlemi! Otelini dezenfekte ettirdi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri