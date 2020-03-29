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Her yaptığı olay oluyor! direkte poz verdi...

Her yaptığı olay olan , bu kez evindeki direkte verdiği bu pozla dikkat çekti! popçu " dans edemesem de evde dans etmeye devam. her şey kısa sürede düzelir" dedi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Aleyna direkte
Dün 20 yaşına basan başarılı popçu Aleyna Tilki, kutlamayı evinde yaptı. Tilki, evindeki spor salonunu andıran odasındaki direkte böyle poz verdi.



Genç popçu, yine ilgi çeken bu karesine de şöyle not düştü: "Sahnede dans edemesem de evde dans etmeye devam. Umarım her şey kısa sürede düzelir."

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