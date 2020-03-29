Dün 20 yaşına basan başarılı popçu Aleyna Tilki, kutlamayı evinde yaptı. Tilki, evindeki spor salonunu andıran odasındaki direkte böyle poz verdi.
Genç popçu, yine ilgi çeken bu karesine de şöyle not düştü: "Sahnede dans edemesem de evde dans etmeye devam. Umarım her şey kısa sürede düzelir."
Genç popçu, yine ilgi çeken bu karesine de şöyle not düştü: "Sahnede dans edemesem de evde dans etmeye devam. Umarım her şey kısa sürede düzelir."
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