Azerbaycan ve ABD'de yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emin Eminzada, Türkiye'deki kariyerine birbirinden iddialı single'larla devam ediyor. Genç yıldızın heyecanla beklenen yeni şarkısı Terazi, tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu.
Emin Eminzada'nın 'Terazi'si şaşmadı
Azerbaycan ve ABD'de yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emin Eminzada, Türkiye'deki kariyerine birbirinden iddialı single'larla devam ediyor. Genç yıldızın heyecanla beklenen yeni şarkısı Terazi, tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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