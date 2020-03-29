Bugünkü
Takvim

'nın ''si şaşmadı

ve 'de yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan , 'deki kariyerine birbirinden iddialı single'larla devam ediyor. Genç yıldızın heyecanla beklenen yeni şarkısı , tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Terazi’si şaşmadı
Azerbaycan ve 'de yayınladığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emin Eminzada, 'deki kariyerine birbirinden iddialı single'larla devam ediyor. Genç yıldızın heyecanla beklenen yeni şarkısı Terazi, tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Emin Eminzada'nın 'Terazi'si şaşmadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri