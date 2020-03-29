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ve Yunan sevgilisi 'dan '' keyfi

Güzel oyuncu ve sunucu , Yunan sevgilisi ile 'daki evlerinde karantinada. Çift, önceki gün evde keyfi yaptı.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Hercai aşkı
Güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, Yunan sevgilisi DJ Ilias Valeron ile 'daki evlerinde karantinada. Çift, önceki gün evde Hercai keyfi yaptı.



ATV'nin sevilen dizisini izleyen Turanlı, başrol oyuncusu Ebru Şahin'i de 'da etiketleyip güzel oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.

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