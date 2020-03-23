Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin, ev halleriyle dikkat çekti. Önceki gün elinde kahvesi ve pijamasıyla paylaşım yapan 24 yaşındaki genç kızın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in ev halleri dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin, ev halleriyle dikkat çekti. Önceki gün elinde kahvesi ve pijamasıyla paylaşım yapan 24 yaşındaki genç kızın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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