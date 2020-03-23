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'in kızı 'in ev halleri dikkat çekti

ile 'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin, ev halleriyle dikkat çekti. Önceki gün elinde kahvesi ve pijamasıyla paylaşım yapan 24 yaşındaki genç kızın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Yasmin’in ev halleri
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin, ev halleriyle dikkat çekti. Önceki gün elinde kahvesi ve pijamasıyla paylaşım yapan 24 yaşındaki genç kızın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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