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üzerinde kara bulutlar dolaşanhakkında şok iddia… Sırp basını, eski Beşiktaşlı futbolcunun eşine şiddet uyguladığını yazdı. Hatta iddiaya göre; dayak yiyenhemen polisi aradı. Önceki gün ikilinin Sırbistan'daki evlerine polisin gitmesi ise iddiaları güçlendirdi.güzel yengeden yalanlama gecikmedi.kısa süre önce Dubai'den döndüğünü söyleyenşiddet iddialarına şöyle açıklık getirdi:, yurt dışından yeni geldiği için polis her gün düzenli olarak eve gelip kendisinin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor.