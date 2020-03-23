Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Jelena Karleusa ve Dusko Tosic hakkında şok iddia… Sırp basını, eski Beşiktaşlı futbolcunun eşine şiddet uyguladığını yazdı. Hatta iddiaya göre; dayak yiyen Jelena, hemen polisi aradı. Önceki gün ikilinin Sırbistan'daki evlerine polisin gitmesi ise iddiaları güçlendirdi.
Ancak güzel yengeden yalanlama gecikmedi. Tosic'in kısa süre önce Dubai'den döndüğünü söyleyen Karleusa, şiddet iddialarına şöyle açıklık getirdi: "Şu an evimizdeyiz ve bir sorun yok. Tosic, yurt dışından yeni geldiği için polis her gün düzenli olarak eve gelip kendisinin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor.
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