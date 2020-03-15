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, akşamı Tüm kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve %17,93 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Aynı akşam ise benzersiz bir olay yaşandı. Hercai #reyyanıngerçekleri, Sen Anlat ise #SenAnlatKaradeniz etiketiyle Twitter listesinde uzun süre yer almayı başardı.

  • Saklambaç
  • 15.03.2020
  • Gazete
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Atv zirvede
Hercai, akşamı Tüm kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve %17,93 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Aynı akşam ise benzersiz bir olay yaşandı. #reyyanıngerçekleri, Sen Anlat ise #SenAnlatKaradeniz etiketiyle Twitter listesinde uzun süre yer almayı başardı.

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