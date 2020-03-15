Hercai, Cuma akşamı Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve %17,93 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Aynı akşam sosyal medyada ise benzersiz bir olay yaşandı. Hercai #reyyanıngerçekleri, Sen Anlat Karadeniz ise #SenAnlatKaradeniz etiketiyle Twitter listesinde uzun süre yer almayı başardı.
Atv zirvede
Hercai, Cuma akşamı Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve %17,93 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Aynı akşam sosyal medyada ise benzersiz bir olay yaşandı. Hercai #reyyanıngerçekleri, Sen Anlat Karadeniz ise #SenAnlatKaradeniz etiketiyle Twitter listesinde uzun süre yer almayı başardı.
- Saklambaç
- 15.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.