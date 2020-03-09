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kızları Yeda ve Yade 'un güzel havasını fırsat bildi

Fenerli 'in güzel eşi , hafta sonu 'un güzel havasını fırsat bildi. 2009 güzeli, kızları Yeda ve Yade ile Polenezköy'e gitti.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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