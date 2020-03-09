Fenerli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Hanım, hafta sonu İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi. 2009 Belçika güzeli, kızları Yeda ve Yade ile Polenezköy'e gitti.
Zeynep Sever Demirel kızları Yeda ve Yade İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi
Fenerli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Hanım, hafta sonu İstanbul'un güzel havasını fırsat bildi. 2009 Belçika güzeli, kızları Yeda ve Yade ile Polenezköy'e gitti.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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