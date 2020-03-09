Yaşadığı aşkları ile magazin dünyasının çapkını olarak bilinen A Erkek Milli Takım menajeri Kerem Tunçeri, gönlünü başarılı oyuncu Melis Babadağ'a kaptırdı. İş insanı Yiğit Özer ile 2015'te evlenen ve geçtiğimiz sene anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan Babadağ, yaklaşık 6 aydır Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyormuş. Basına yakalanmamak için Anadolu Yakası'nın ücra köşelerinde buluşan Kerem Tunçeri ile Melis Babadağ'ın ilişkileri bir hayli ciddiymiş. Birbirlerini sosyal medyadan da takip eden çiftin yakın çevresi, ilişkilerinin evliliğe doğru gittiklerini de söylediler...
36 yaşındaki Adanalı başarılı oyuncu, daha önceki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamamıştı.
MURAT 'DAR'KILIÇ
Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Mart 2019'da aşklarına ikinci bir şans vererek ilişkilerine kaldığı yerden devam kararı almışlardı. Barışma sonrası Dalkılıç ile Erçel, aylık kirası 25 bin lira olan Çubuklu Vadi evlerine taşınmışlardı. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan ve Türkan Şoray gibi isimlerin de oturduğu sitede kalmaya devam eden ikili, son dönemlerde hem kiranın artışından hem de sitenin aidatından şikayet eder olmuş. Duyduğuma göre; Murat Dalkılıç, hem konserlerinin azalması hem de giderlerinin artması ile birlikte yakın çevresine dert yanmış. Eskisi kadar konserlerin olmadığını söyleyen Murat Dalkılıç, bu duruma bir çare bulmaya çalışıyormuş…
ALİ'NİN HANEDAN'I
Uzun süredir adını sıkça duyduğum Ataköy Hanedan Sofrası'na gittim. 80 ve 90'lı yıllarda popüler olan Udi'ler eşliğinde yemeğinizi hem alakart hem de kendiniz pişirip yiyebiliyorsunuz. Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hakan karakterini hayat veren Ali Yerlikaya da mekanın ortaklarındanmış. Ben bu mekanı çok beğendim, yolu düşenler bir uğrasın derim...
YILDIZHAN'A KOCA Bİ ALKIŞ
Geçen gün piyano çalarak türkü söyleyen İzzet Yıldızhan, takipçilerini ikiye bölmüştü. Bir bölüm çok beğenirken, bir bölüm linç etmişti. Haftanın olayı olac ak kadar çok konuşula n bu konunun aksine Yıldızhan'ı başka bir olaydan dolayı tebrik etmek isteri m. Geçtiğimiz gün İzmir'deydim. Toplantı için gittiğimiz Double Tree By Hilton meğer Yıldızhan'ınmış. Böyle bir otel yapmak hangi sanatçıya nasip olur. Çalış anların müşterilerle olan ilişkisi ise alkışlanacak cinsten...
COVİD-19 SANAT CAMİASINI VURDU
Coronovirüs (covid-19) salgını Türkiye hariç tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Bir türlü aşısı bulunamadı. Maçların ve hatta okulların bile tatil edildiği ülkeler olurken bu durum bizim sanat camiasını da vurdu. Gurbetçilerin yaşadığı; Almanya, Fransa ve Amerika'da Türk sanatçıların onlarca konseri iptal edildi. Tabi bu durum organizatörlerin yanında sanatçılarımıza da büyük bir maddi kayıp yaşattı...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
36 yaşındaki Adanalı başarılı oyuncu, daha önceki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamamıştı.
MURAT 'DAR'KILIÇ
Güzel oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Mart 2019'da aşklarına ikinci bir şans vererek ilişkilerine kaldığı yerden devam kararı almışlardı. Barışma sonrası Dalkılıç ile Erçel, aylık kirası 25 bin lira olan Çubuklu Vadi evlerine taşınmışlardı. Engin Altan Düzyatan, Arda Turan ve Türkan Şoray gibi isimlerin de oturduğu sitede kalmaya devam eden ikili, son dönemlerde hem kiranın artışından hem de sitenin aidatından şikayet eder olmuş. Duyduğuma göre; Murat Dalkılıç, hem konserlerinin azalması hem de giderlerinin artması ile birlikte yakın çevresine dert yanmış. Eskisi kadar konserlerin olmadığını söyleyen Murat Dalkılıç, bu duruma bir çare bulmaya çalışıyormuş…
ALİ'NİN HANEDAN'I
Uzun süredir adını sıkça duyduğum Ataköy Hanedan Sofrası'na gittim. 80 ve 90'lı yıllarda popüler olan Udi'ler eşliğinde yemeğinizi hem alakart hem de kendiniz pişirip yiyebiliyorsunuz. Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hakan karakterini hayat veren Ali Yerlikaya da mekanın ortaklarındanmış. Ben bu mekanı çok beğendim, yolu düşenler bir uğrasın derim...
YILDIZHAN'A KOCA Bİ ALKIŞ
Geçen gün piyano çalarak türkü söyleyen İzzet Yıldızhan, takipçilerini ikiye bölmüştü. Bir bölüm çok beğenirken, bir bölüm linç etmişti. Haftanın olayı olac ak kadar çok konuşula n bu konunun aksine Yıldızhan'ı başka bir olaydan dolayı tebrik etmek isteri m. Geçtiğimiz gün İzmir'deydim. Toplantı için gittiğimiz Double Tree By Hilton meğer Yıldızhan'ınmış. Böyle bir otel yapmak hangi sanatçıya nasip olur. Çalış anların müşterilerle olan ilişkisi ise alkışlanacak cinsten...
COVİD-19 SANAT CAMİASINI VURDU
Coronovirüs (covid-19) salgını Türkiye hariç tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Bir türlü aşısı bulunamadı. Maçların ve hatta okulların bile tatil edildiği ülkeler olurken bu durum bizim sanat camiasını da vurdu. Gurbetçilerin yaşadığı; Almanya, Fransa ve Amerika'da Türk sanatçıların onlarca konseri iptal edildi. Tabi bu durum organizatörlerin yanında sanatçılarımıza da büyük bir maddi kayıp yaşattı...
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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