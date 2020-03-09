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'nin Reyyan'ı 'yı tebrik etti

'nin sevilen dizisi 'nin Reyyan'ı , önceki gün aile dostu 'yı tebrik etti. Karcı'nın '' isimli şarkısını paylaşan Şahin, "Ailece yetenekli olmak. Ceyda'mızın yazıp bestelediği ve o güzel sesiyle söylediği şarkı bağımlılık yaptı" notuyla da destek verdi.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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