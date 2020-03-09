ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, önceki gün aile dostu Ceyda Karcı'yı sosyal medyadan tebrik etti. Karcı'nın 'Tenin Tenimde' isimli şarkısını paylaşan Şahin, "Ailece yetenekli olmak. Ceyda'mızın yazıp bestelediği ve o güzel sesiyle söylediği şarkı bağımlılık yaptı" notuyla da destek verdi.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Ceyda Karcı'yı sosyal medyadan tebrik etti
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, önceki gün aile dostu Ceyda Karcı'yı sosyal medyadan tebrik etti. Karcı'nın 'Tenin Tenimde' isimli şarkısını paylaşan Şahin, "Ailece yetenekli olmak. Ceyda'mızın yazıp bestelediği ve o güzel sesiyle söylediği şarkı bağımlılık yaptı" notuyla da destek verdi.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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