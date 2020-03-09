Hatice Şendil hafta sonu tatilini Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçirdi. Bol bol dağ havası alan 36 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz örtü üzerinde böyle poz verdi.
Hatice Şendil hafta sonu tatilini Kartalkaya Kayak Merkezi'nde değerlendirdi
Hatice Şendil hafta sonu tatilini Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçirdi. Bol bol dağ havası alan 36 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz örtü üzerinde böyle poz verdi.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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