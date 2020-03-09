Erol Evgin, "Altın Düetler 2" albümünde Farah Zeynep Abdullah ile 'Sen Unutulacak Kadın mısın?' isimli şarkıyı seslendirdi. Sanatçı Evgin, parçayı kadınları armağan etti.
Erol Evgin,Farah Zeynep Abdullah ile 'Sen Unutulacak Kadın mısın?' isimli şarkıyı seslendirdi
Erol Evgin, "Altın Düetler 2" albümünde Farah Zeynep Abdullah ile 'Sen Unutulacak Kadın mısın?' isimli şarkıyı seslendirdi. Sanatçı Evgin, parçayı kadınları armağan etti.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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