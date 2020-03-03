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’in Tahir'i gönülleri fethetti! li ve göçmenlere yardım dağıttı...

Efsane dizi ‘’in yıldızı , gönülleri fethetti. Başarılı oyuncu, ’deki ’na gidip düzensiz.

  • Saklambaç
  • 03.03.2020
  • Gazete
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'Sen Anlat' Edirne
Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki unutulmaz Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe'den alkışlık hareket... Başarılı oyuncu, Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlerin yardımına koştu.



Pazarkule Sınır Kapısı'na giden ve yanında temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu gibi yardım malzemeleri getiren Ulaş Tuna Astepe, bunları sınırdan geçmeye çalışarak zor anlar yaşayan Suriyeli ve Afgan göçmenlere dağıttı.



Reyting rekorları kıran ''in yakışıklı oyuncusu , sınır kapısındaki çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı.

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