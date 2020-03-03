Yaşayan efsane Ajda Pekkan, yeni bir albüm çalışmasına girişti... 74 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar müziğe olan aşkından vazgeçmedi. Yarım asırdır eşsiz sesiyle sanat dünyamızda önemli bir yer kaplayan ünlü sanatçı, önceki gece müjdeyi verdi.
ORTAÇ İLE ÇALIŞTI
Süperstar arkadaş grubuyla Tarabya'da bulunan bir mekanın arka bölümünden çıkarken görüntülendi. Hafta sonunu dostlarıyla geçirdiğini ifade eden Ajda Pekkan, albüm çalışmalarına dair soruları şöyle yanıtladı: "Çalışmalara çoktan başladık, Serdar Ortaç'tan bir şarkı aldım. Şarkının adı 'Sadece.' Albümün çıkış tarihinin belli olmadığını belirten Ajda Pekkan, "Ne zaman çıkacağı belli değil. 'Haftaya mı çıkacak?' derseniz, 'Hayır' derim. Yaza doğru" dedi.
İKİSİ HAZIR
Sanatçı, albüm için iki şarkısının hazır olduğunu sözlerine ekledi. 74'lük Süperstar, Sezen Aksu'nun, "Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum" sözleri hatırlatılınca da şu yanıtı verdi: "Ben böyle bir şey yapabilir miyim! Hem sizleri hem sahneyi bırakamam... Ölene dek sahnelerde olacağım; asla vazgeçmem."
YARIM ASIRLIK TECRÜBE
1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, şarkılarında güçlü bir kadın figürü çiziyor.
AYDIN HAMZA
ORTAÇ İLE ÇALIŞTI
Süperstar arkadaş grubuyla Tarabya'da bulunan bir mekanın arka bölümünden çıkarken görüntülendi. Hafta sonunu dostlarıyla geçirdiğini ifade eden Ajda Pekkan, albüm çalışmalarına dair soruları şöyle yanıtladı: "Çalışmalara çoktan başladık, Serdar Ortaç'tan bir şarkı aldım. Şarkının adı 'Sadece.' Albümün çıkış tarihinin belli olmadığını belirten Ajda Pekkan, "Ne zaman çıkacağı belli değil. 'Haftaya mı çıkacak?' derseniz, 'Hayır' derim. Yaza doğru" dedi.
İKİSİ HAZIR
Sanatçı, albüm için iki şarkısının hazır olduğunu sözlerine ekledi. 74'lük Süperstar, Sezen Aksu'nun, "Sahnelere geri dönmeyi düşünmüyorum" sözleri hatırlatılınca da şu yanıtı verdi: "Ben böyle bir şey yapabilir miyim! Hem sizleri hem sahneyi bırakamam... Ölene dek sahnelerde olacağım; asla vazgeçmem."
YARIM ASIRLIK TECRÜBE
1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, şarkılarında güçlü bir kadın figürü çiziyor.
AYDIN HAMZA
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