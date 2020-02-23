Kazakistan'ın popüler kanalı Qazaqstan TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Programlar Direktörü ve ekibi geçtiğimiz gün Esra Erol'u canlı yayın öncesi stüdyoda ziyaret etti. Ekip, "Esra Erol'da" programının Kazakistan'da internet üstünden sevilerek izlendiğini, bu ilgi sebebi ile programın formatı ile ilgilendiklerini iletti. Erol da tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.