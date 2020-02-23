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’dan ziyareti! ’da programının formatına talip çıktı...

Milyonların kanalı ’de yayınlanan ’da programının formatına talip çıktı. ’dan gelen bir heyet, Ünlü sunucu n bilgi aldı....

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Kazakistan’dan atv ziyareti
Kazakistan'ın popüler kanalı Qazaqstan TV'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Programlar Direktörü ve ekibi geçtiğimiz gün Esra Erol'u canlı yayın öncesi stüdyoda ziyaret etti. Ekip, "Esra Erol'da" programının Kazakistan'da internet üstünden sevilerek izlendiğini, bu ilgi sebebi ile programın formatı ile ilgilendiklerini iletti. Erol da tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

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