Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için kurgusal bir ırk olan 'Elf'lere benzetildi. Başarılı şarkıcı, klip çekimlerinde verdiği bu pozu da Twitter'da yayınladı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Aleyna Tilki, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için 'Elf'lere benzetildi
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için kurgusal bir ırk olan 'Elf'lere benzetildi. Başarılı şarkıcı, klip çekimlerinde verdiği bu pozu da Twitter'da yayınladı. Paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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