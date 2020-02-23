Bugünkü
Takvim

, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için ''lere benzetildi

Güzel şarkıcı , 'Yalan' adlı şarkısının klibi için kurgusal bir ırk olan ''lere benzetildi.   şarkıcı, klip çekimlerinde verdiği bu pozu da 'da yayınladı. kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
ABONE OL
Elf Aleyna
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için kurgusal bir ırk olan 'Elf'lere benzetildi. Başarılı şarkıcı, klip çekimlerinde verdiği bu pozu da 'da yayınladı. kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Aleyna Tilki, 'Yalan' adlı şarkısının klibi için 'Elf'lere benzetildi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri