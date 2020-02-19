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  • 19.02.2020
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'nda estetik skandalı

'nda , Dr. Mehmet K'ya dolgu yaptırdı. enfeksiyon kaptı. 250 bin TL'lik dava açtı. doktorun müdavimi olan ünlü sosyetikleri ise korku saldı: Ya silikonlarımız patlarsa!

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