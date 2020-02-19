İstanbulNişantaşı'nda Ece Deniz, Dr. Mehmet K'ya dolgu yaptırdı. Dudağı enfeksiyon kaptı. 250 bin TL'lik dava açtı. Aynı doktorun müdavimi olan ünlü sosyetikleri ise korku saldı: Ya silikonlarımız patlarsa!
İstanbulNişantaşı'nda Ece Deniz, Dr. Mehmet K'ya dolgu yaptırdı. Dudağı enfeksiyon kaptı. 250 bin TL'lik dava açtı. Aynı doktorun müdavimi olan ünlü sosyetikleri ise korku saldı: Ya silikonlarımız patlarsa!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.