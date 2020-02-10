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  • 10.02.2020
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'den 'e sürprizi:"Seni çok seviyorum"

, önceki akşam babası 'e sürpriz yaptı. Güzel sunucu, 63 yaşına giren babasına şöyle seslendi: "Seni çok seviyorum."

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