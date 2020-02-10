Yasmin Erbil, önceki akşam babası Mehmet Ali Erbil'e sürpriz doğum günü yaptı. Güzel sunucu, 63 yaşına giren babasına şöyle seslendi: 'Seni çok seviyorum.' Yasmin Erbil, önceki akşam babası Mehmet Ali Erbil'e sürpriz doğum günü yaptı. Güzel sunucu, 63 yaşına giren babasına şöyle seslendi: 'Seni çok seviyorum.'
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