Brezilyalı model Larissa Gacemer ile eşi Burak Gacemer, Finlandiya tatilini tamamladı. -10 derecelik tatil sonrası Çeşme'ye dönen ikili, 'Burada resmen yaz var' diyerek gülümsetti. Brezilyalı model Larissa Gacemer ile eşi Burak Gacemer, Finlandiya tatilini tamamladı. -10 derecelik tatil sonrası Çeşme'ye dönen ikili, 'Burada resmen yaz var' diyerek gülümsetti.
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