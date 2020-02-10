Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.02.2020
  • Gazete

kendini övdü

, önceki gün verdiği bu poza " en iyi insanlardan biriyim" notu düştü. Kendini öven Aleyna'ya sevenlerinden " meleğimiz" yorumu yapıldı.

Kendini övdü
Aleyna Tilki, önceki gün verdiği bu poza "Tanıdığım en iyi insanlardan biriyim" notu düştü. Kendini öven Aleyna'ya sevenlerinden "Sarı meleğimiz" yorumu yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki kendini övdü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri