Aleyna Tilki, önceki gün verdiği bu poza 'Tanıdığım en iyi insanlardan biriyim' notu düştü. Kendini öven Aleyna'ya sevenlerinden 'Sarı meleğimiz' yorumu yapıldı. Aleyna Tilki, önceki gün verdiği bu poza 'Tanıdığım en iyi insanlardan biriyim' notu düştü. Kendini öven Aleyna'ya sevenlerinden 'Sarı meleğimiz' yorumu yapıldı.
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