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  • 26.01.2020
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ile sona geldi! Tosic'den boşanma sinyali...

Geçen yıl evlilikleri ihanet iddiasıyla çatırdayan ile , sona geldi. Tosic, kendisini Boşnak futbolcu Ongjen Vranjes ile aldattığı konuşulan ve bir yıldır sosyal medyada takip etmediği Karleusa’yla fotoğraflarını silip boşanma sinyali verdi...

Jelena’yı şutladı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile Jelena Karleusa'nın uzatmaları oynadıkları evliliklerinde bitiş düdüğü çaldı. Karleusa'nın geçen yıl 12 senelik eşi ve iki kızının babası Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçen yıl eşinin doğum gününde görkemli kutlama organize edip aşk paylaşımları yapan Karleusa, bu seneyi pas geçti. Jelena, 19 Ocak'ta 35 yaşına giren Tosic'e parti organize etmediği gibi tek bir paylaşım dahi yapmadı. Tosic de eşiyle fotoğraflarını silip boşanma sinyali verdi.


Karleusa, bu sene Tosic'in doğum gününde sessiz kaldı. Ünlü futbolcu, kızlarıyla Dubai tatiline çıktı. Jelena ise 'da kaldı.


Jelena, geçen yıl Tosic'in doğum gününde görkemli bir partiye imza atmıştı.

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