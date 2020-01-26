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  • 26.01.2020
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ziyafet çekti

, önceki akşam 'deki bir mekanda ziyafet çekti. Güzel oyuncu ve şarkıcı, üzerine çörek otuyla adının yazıldığı pideyi görünce "Ayy ben bunu yerim" dedi.

Yerim bunu

, önceki akşam 'deki bir mekanda ziyafet çekti. Güzel oyuncu ve şarkıcı, üzerine çörek otuyla adının yazıldığı pideyi görünce "Ayy ben bunu yerim" dedi.

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