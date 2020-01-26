Hande Subaşı, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda ziyafet çekti. Güzel oyuncu ve şarkıcı, üzerine çörek otuyla adının yazıldığı pideyi görünce "Ayy ben bunu yerim" dedi.
Hande Subaşı, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda ziyafet çekti. Güzel oyuncu ve şarkıcı, üzerine çörek otuyla adının yazıldığı pideyi görünce "Ayy ben bunu yerim" dedi.
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