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  • 25.01.2020
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’te sevgi seli

": Adaletin Kılıcı" filmi, önceki gün 'te kent protokolünce izlendi. Başkanı 'in yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Gösterim sonunda yapımcı , 'ın da aralarında olduğu oyunculara plaket verdi.

Gaziantep’te sevgi seli
"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, önceki gün Gaziantep'te kent protokolünce izlendi. Gösterime Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Gösterim sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ, Serdar Gökhan'ın da aralarında olduğu oyunculara plaket verdi.

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