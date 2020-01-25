Gaziantep’te sevgi seli

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, önceki gün Gaziantep'te kent protokolünce izlendi. Gösterime Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Gösterim sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ, Serdar Gökhan'ın da aralarında olduğu oyunculara plaket verdi.
- Saklambaç
- 25.01.2020
- Gazete
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