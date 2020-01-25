Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.01.2020
  • Gazete

’nın başrol oyuncuları ve 'de seyirciyle bir araya geldi

’ filminin gösterimi için önceki gün ’ye giden ve ; sevenleri tarafından Zeki-Metin’e benzetildi. Başarılı oyuncular, ‘İnşallah biz de ustalarımız gibi 38 yılı birlikte deviririz’ dedi...

Muhteşem ikili
Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Baba Parası' filmi ekibi, önceki gün Edirne'de seyirciyle bir araya geldi.

Sevenleri tarafından ve 'a benzetilen Kural ile Cemcir, "Bu bizim için bir onur. Biz de inşallah ustalarımız gibi 38 yılı birlikte devam ettiririz" dedi. liler tarafından ciğer ikram edilen oyuncular, "Abe güzel Edirnem sende daha neleri var" türküsünü birlikte söyledi.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, iki oyuncuya ciğer tava ikram etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri‘Baba Parası’nın başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir Edirne'de seyirciyle bir araya geldi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri