Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı ve yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Baba Parası' filmi ekibi, önceki gün Edirne'de seyirciyle bir araya geldi.
Sevenleri tarafından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a benzetilen Kural ile Cemcir, "Bu bizim için bir onur. Biz de inşallah ustalarımız gibi 38 yılı birlikte devam ettiririz" dedi. Edirneliler tarafından ciğer ikram edilen oyuncular, "Abe güzel Edirnem sende daha neleri var" türküsünü birlikte söyledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, iki oyuncuya ciğer tava ikram etti.
Sevenleri tarafından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a benzetilen Kural ile Cemcir, "Bu bizim için bir onur. Biz de inşallah ustalarımız gibi 38 yılı birlikte devam ettiririz" dedi. Edirneliler tarafından ciğer ikram edilen oyuncular, "Abe güzel Edirnem sende daha neleri var" türküsünü birlikte söyledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, iki oyuncuya ciğer tava ikram etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.