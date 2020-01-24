Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik istediği haberlerine yanıt geldi.
Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan 21 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Evlilik düşünecek yaşta değilim. Daha çok küçüğüm, İlişkimiz de güzel gidiyor."
Boz'un açıklaması Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm daha çok' şarkısını akıllara getirdi.
AYDIN HAMZA
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