Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le aşk yaşayan Alina Boz'dan evlilik istediği haberlerine yanıt geldi.

Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan 21 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Evlilik düşünecek yaşta değilim. Daha çok küçüğüm, İlişkimiz de güzel gidiyor."

Boz'un açıklaması Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm daha çok' şarkısını akıllara getirdi.

AYDIN HAMZA