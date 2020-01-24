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'nun oğlu 'le aşk yaşayan 'dan evlilik haberlerine yanıt geldi: Daha çok küçüğüm

'nun oğlu 'le aşk yaşayan 'dan evlilik istediği haberlerine yanıt geldi. Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan 21 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Evlilik düşünecek yaşta değilim. Daha çok küçüğüm, İlişkimiz de güzel gidiyor."

‘Küçüğüm daha çok’

'nun oğlu 'le aşk yaşayan 'dan evlilik istediği haberlerine yanıt geldi.

Önceki gün Akmerkez'de soruları yanıtlayan 21 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu: "Evlilik düşünecek yaşta değilim. Daha çok küçüğüm, İlişkimiz de güzel gidiyor."

Boz'un açıklaması Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm daha çok' şarkısını akıllara getirdi.

AYDIN HAMZA

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