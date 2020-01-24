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  • 24.01.2020
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Polisimizin her zaman yanındayız

'nun 68'inci yılı Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde kutlandı. Geceye ile da katıldı. Sanatçılar, "Polisimizin her zaman yanındayız" dediİ.

Polisimizin her zaman yanındayız
Polis Radyosu'nun 68'inci yılı Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde kutlandı. Geceye Alişan ile Demet Akalın da katıldı. Sanatçılar, "Polisimizin her zaman yanındayız" dediİ.

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