Polis Radyosu'nun 68'inci yılı Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde kutlandı. Geceye Alişan ile Demet Akalın da katıldı. Sanatçılar, 'Polisimizin her zaman yanındayız' dediİ. Polis Radyosu'nun 68'inci yılı Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde kutlandı. Geceye Alişan ile Demet Akalın da katıldı. Sanatçılar, 'Polisimizin her zaman yanındayız' dediİ.
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