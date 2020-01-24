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  • 24.01.2020
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ile düet için stüdyoya girdi

ile , düet şarkıları 'Seviyo mu, Sevmiyo mu?'nun akustik versiyonu için stüdyoya girdi. Akın, "'nun stüdyosu umarım bize uğur getirir" dedi.

Stüdyo uğuru

Nihan Akın ile Zeki Güner, düet şarkıları 'Seviyo mu, Sevmiyo mu?'nun akustik versiyonu için stüdyoya girdi. Akın, "Sezen Aksu'nun stüdyosu umarım bize uğur getirir" dedi.

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