Nihan Akın ile Zeki Güner, düet şarkıları 'Seviyo mu, Sevmiyo mu?'nun akustik versiyonu için stüdyoya girdi. Akın, "Sezen Aksu'nun stüdyosu umarım bize uğur getirir" dedi.
Nihan Akın ile Zeki Güner, düet şarkıları 'Seviyo mu, Sevmiyo mu?'nun akustik versiyonu için stüdyoya girdi. Akın, "Sezen Aksu'nun stüdyosu umarım bize uğur getirir" dedi.
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