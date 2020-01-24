Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün sevgilisi Can Koçkan ile Kapadokya'nın yolunu tuttu.
Sempatik aşıklar, Peri Bacaları'nı ziyaret etti. Karlarla kaplı Ürgüp manzarasında aşk tazeleyen çift, bu anları Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün sevgilisi Can Koçkan ile Kapadokya'nın yolunu tuttu.
Sempatik aşıklar, Peri Bacaları'nı ziyaret etti. Karlarla kaplı Ürgüp manzarasında aşk tazeleyen çift, bu anları Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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