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  • 24.01.2020
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, ile anlaştı

, göğsümüzü kabarttı... Genç yıldızımız, Dua Lipa, , ve Ed Sheeran gibi starlarla iş yapan ile albüm anlaşması yaptı.

Dünya starı!

Türk pop müziğinin genç ismi Aleyna Tilki, dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor…. Geçen yıl Amerika'da, Jennifer Lopez'in vokal koçu olan Stevie Mackey'den eğitim alan şarkıcı, bu kez iş anlaşması için 'ye gitti. 19 yaşındaki şarkıcı dünyanın en büyük müzik şirketi Warner Music Group'la anlaşma imzaladı.

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