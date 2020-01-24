Türk pop müziğinin genç ismi Aleyna Tilki, dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor…. Geçen yıl Amerika'da, Jennifer Lopez'in vokal koçu olan Stevie Mackey'den eğitim alan şarkıcı, bu kez iş anlaşması için İngiltere'ye gitti. 19 yaşındaki şarkıcı dünyanın en büyük müzik şirketi Warner Music Group'la anlaşma imzaladı.