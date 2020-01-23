Yaz boyunca Bodrum ve Çeşme'de vatandaşın cebini yakan kazık fiyatlar, kışın gelmesiyle mekan değiştirdi. Fahiş fiyatların yeni adresi Kartalkaya'daki Kaya Palazzo Otel oldu. Otelin kayak pistini kullanan tatilciler, Drop Lounge'da karnını doyurmak isteyince ceplerini boşaltmak zorunda kaldı. Bir fincan sıcak saleple ısınmak isteyenler, 30 liralık ücretle kavruldu.

Ege plajlarında 'kazık' denilince akla gelen lahmacun da zirvede cep yaktı. Lahmacun 40 liradan, hamburger ise 70 liradan sunuldu. Bir tabak makarnayı 75 liradan satan işletme, bir fincan kahveye de 24 lira fiyat biçti. Kar üzerinde sucuk ekmek keyfi yapmanın bedeli ise 46 lira oldu. İki kişilik konaklamanın 14 bin liraya çıktığı Kartalkaya, tatilciyi uygun fiyatlı Bulgaristan'a kaçırdı.



Burcu Şendir





Sosyetik çift Ronit ile Cem Hakko da sık sık Kartalkaya'da tatil yapıyor.



Dilan Çiçek Deniz