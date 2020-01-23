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  • 23.01.2020
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Yaz boyunca ’de vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar 'da da boş durmadı!

Kışın gelmesiyle tatilciler kayak yapmak için ’ya akın etti. Yaz boyunca ’de vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, zirvede de boş durmadı. Bir otelin kayak pistinde yer alan kafede salep 30 liradan, 46 liradan, hamburger ise tam 70 liradan satılıyor...

Kazık zirvesi

Yaz boyunca Bodrum ve Çeşme'de vatandaşın cebini yakan kazık fiyatlar, kışın gelmesiyle mekan değiştirdi. Fahiş fiyatların yeni adresi 'daki Kaya Palazzo Otel oldu. Otelin kayak pistini kullanan tatilciler, Drop Lounge'da karnını doyurmak isteyince ceplerini boşaltmak zorunda kaldı. Bir fincan sıcak saleple ısınmak isteyenler, 30 liralık ücretle kavruldu.

Ege plajlarında 'kazık' denilince akla gelen lahmacun da zirvede cep yaktı. Lahmacun 40 liradan, hamburger ise 70 liradan sunuldu. Bir tabak makarnayı 75 liradan satan işletme, bir fincan kahveye de 24 lira fiyat biçti. Kar üzerinde sucuk ekmek keyfi yapmanın bedeli ise 46 lira oldu. İki kişilik konaklamanın 14 bin liraya çıktığı Kartalkaya, tatilciyi uygun fiyatlı 'a kaçırdı.


Burcu Şendir



Sosyetik çift Ronit ile Cem Hakko da sık sık Kartalkaya'da tatil yapıyor.


Dilan Çiçek Deniz

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