Oğlu Ateş ile geçtiğimiz günlerde Finlandiya'ya giden İvana Sert'in kar beyaz keyfi tam gaz sürüyor. Önceki gün eksi 7 derece soğukta buz dolu havuza giren anneoğul, şimdi de kurt köpeklerinin çektiği kızakla gezintiye çıktı.
Tatil boyunca renkli anlarını sosyal medyada paylaşan ünlü ikoncan, kızak turunda oğluyla verdiği pozları da beğeniye sunmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarıyla sosyal medyayı beyaza boyayan Sert ile oğlu imrendirdi.
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