Demet akalın, Akalın, skandal bir olaya imza attı. Sömestr tatilini fırsat bilen şarkıcı, geçtiğimiz gün kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt ile soluğu Uludağ'da aldı. Akalın'ın kızı Hira, yaşıtlarıyla oynamaya başladı. İddialara göre şarkıcı, kızıyla oynayan bir yavrunun yanına giderek beklenmedik bir çıkış yaptı.





Bügüne kadar birçok ünlü isimle kavgaya tutuşan Akalın'ın bu kez küçük bir çocuğa bağırdığı iddia edildi.



Savunmasız bir çocuğa bağırıp çağırdığı iddia edilen Akalın'a tepki yağdı: "Gücün o yavruya mı yetti!"

Demet Akalın'ın küçük çocuğa "Senin elini kırarım" diye bağırdığı öne sürüldü. Paniğe kapılan çocuk ise bir şey yapmadığını anlattı. Mağdur çocuğun teyzesi Didem Diptaş Tınaztepe, dün 'Söylemezsem Olmaz'ın yayınına bağlandı. Çocuklar ebeleme oynarken Akalın'ın müdahalede bulunduğunu iddia eden Tınaztepe, şunları söyledi: "Çocuğu 'Üzülme, şaka yapıyor' diyerek teskin etmeye çalıştık. Ama Akalın dönüp 'Hayır, şaka değil. Ellerini kırarım' dedi. Annesi 'Neden bir çocukla böyle konuşuyorsunuz?' dediğinde de 'Eeeh...' deyip uzaklaştı. Yanındakiler de 'Bu işi uzatmayın' dedi."



Didem Diptaş Tınaztepe, Akalın'ın yeğenine bağırdığını iddia etti.