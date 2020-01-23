Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, başrollerindeki 'Baba Parası' filmi için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Ünlü oyuncular, önceki gün de İskenderun'daki sinemaseverler ile bir araya geldi.
Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, başrollerindeki 'Baba Parası' filmi için şehir şehir gezmeye devam ediyor. Ünlü oyuncular, önceki gün de İskenderun'daki sinemaseverler ile bir araya geldi.
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