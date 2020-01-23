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  • 23.01.2020
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Annesini kaybeden : Avşar ile saatlerce ağlak

10 gün önce annesi 'ı kaybeden , önceki gün Etiler'deydi. Türkücü, kendisini teselli eden ile saatlerce ağladığını söyledi.

Hülya’yla ağladık
10 gün önce annesi 'ı kaybeden İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'deydi. Türkücü, kendisini teselli eden Hülya Avşar ile saatlerce ağladığını söyledi.

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