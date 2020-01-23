10 gün önce annesi Suriye Yıldızhan'ı kaybeden İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'deydi. Türkücü, kendisini teselli eden Hülya Avşar ile saatlerce ağladığını söyledi. 10 gün önce annesi Suriye Yıldızhan'ı kaybeden İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'deydi. Türkücü, kendisini teselli eden Hülya Avşar ile saatlerce ağladığını söyledi.
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